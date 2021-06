Ivre, elle a failli percuter une voiture de police

Une voiture de la police grand-ducale en patrouille a failli être victime d'un accident, ce vendredi matin, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville, dans le quartier Belair. Il était environ 6h lorsqu'un véhicule a grillé un feu rouge et failli percuter la voiture des fonctionnaires. Un alcootest pratiqué sur place a montré que la conductrice fautive roulait en état d'ébriété. Elle a été priée de rendre son permis de conduire aux policiers et une interdiction provisoire de conduire lui a immédiatement été signifiée.

La police a d'ailleurs eu fort à faire durant la nuit de jeudi à vendredi en matière d'alcool au volant. Plusieurs conducteurs ont vu leur permis de conduire retirés à Sassenheim, Wallendorf-Pont et dans la capitale. Ce vendredi matin, vers 5h20, un autre automobiliste s'est vu infliger la même sanction, suite à un accident de la circulation avec dégâts matériels sur l'A4, dans le sens Luxembourg- Esch-sur-Alzette, près de Leudelange.

Plus tôt, jeudi soir vers 23h, rue des Aubépines à Luxembourg-Belair, la police a intercepté un véhicule dont le certificat de contrôle technique était périmé depuis plus d'un an. Une odeur de cannabis a été détectée dans l'habitacle. Le dépistage rapide effectué sur le conducteur s'est révélé positif, de sorte que le véhicule a été immobilisé. Des poursuites pénales ont été engagées contre le fautif.

(pp/L'essentiel)