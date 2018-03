Le Kirchberg mise sur plus de logements

«Nous voulons aller vers des quartiers sains, où travailleurs et résidents retrouvent les services de proximité tous près de chez eux», a lancé jeudi le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, concernant les futurs aménagements du plateau du Kirchberg. Mais pour cela «l'accent doit être mis davantage sur le logement», explique Marc Hansen, ministre du Logement. Environ 38 000 travailleurs occupent le Kirchberg quotidiennement, tandis que le nombre d'habitants, qui s'établit à environ 3 600, devrait passer à 22 000 dans les 20 ans à venir.

Pour faire face à la demande, 820 nouveaux logements seront disponibles d'ici quelques années dans le quartier de Kiem et 480 à l'Est et à l'Ouest de «Réimerwee». Le plus gros volet concerne l'aménagement du site «op der Schleed», entre le boulevard Konrad Adenauer, et le boulevard Pierre Frieden. On y prévoit l'arrivé de 10 000 résidents supplémentaires sur 60 hectares de terrains. L'aménagement se fera en deux parties: 2 486 logements seront implantés, à long terme, au «Kuelebierg» et 2 317 logements seront construits sur site «Laangfur», en face de l'École européenne.

Pour ce dernier, «20% des terrains potentiels appartiennent au Fonds d'urbanisation et d'aménagement du Kirchberg et sont pour l'instant affectés au scolaire, le reste est privé», précise Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale. Si trois bureaux d'architectes planchent actuellement sur des plans d'aménagement particulier (PAP) pour ces terrains, «le but est aussi d'offrir des logements plus abordables», ajoute Marc Hansen, ministre du Logement. «Des promoteurs publics, comme la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) sont impliqués dans le plan d'aménagement général pour qu'à l'avenir, on puisse trouver au Kirchberg des logements à environ 3 000 euros le mètre carré», conclut Marc Hansen.

(Pierre François/L'essentiel)