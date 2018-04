La gare sera réaménagée pour 171 millions d'euros

Avec 2,5 millions de passagers par an, et quelque 70 000 voyageurs qui transitent chaque jour ouvrable, la gare de Luxembourg est proche de la saturation. C'est pour cette raison que la construction de deux nouveaux quais a été décidée. Les députés ont adopté à l'unanimité, ce mardi après-midi, le projet de loi destiné à financer ces nouveaux quais et les aménagements qui vont avec.

Le chantier coûtera en tout 171 millions d'euros et doit durer de l'automne prochain à décembre 2021. Les ateliers des CFL, derrière la gare côté Bonnevoie, sont en démolition depuis 2017 pour laisser de la place à ces nouveaux quais.

Le quai V de la gare, d'une longueur de 311 m, doit entrer en fonction fin 2019, permettant du même coup la mise en service de la voie 11 de la gare de Luxembourg. La construction du quai VI, long de 253 m, doit elle se terminer fin 2021, avec la mise en service des nouvelles voies 12, 13 et 14.

Souterrains rallongés, nouvelle passerelle

Mais les travaux engagés ne s'arrêtent pas là. Le tarif comprend aussi les aménagements des nouvelles voies, avec des marquises pour permettre aux passagers qui attendent le train de s'abriter de la pluie ou, parfois, du soleil, et les équipements électriques et autres installations techniques. Mais il faudra surtout relier les deux nouveaux quais au reste de la gare de Luxembourg. Les deux souterrains, nord et sud, seront prolongés de 46 m chacun. Deux escaliers dans chaque galerie, ainsi que deux ascenseurs dans le souterrain nord et deux escalators dans le souterrain sud permettront de monter sur les voies.

Enfin, la passerelle qui passe au-dessus des voies sera remplacée d'ici 2022. Comme l'ancienne, la nouvelle passerelle permettra de circuler entre la place de la Gare, et Bonnevoie, mais aussi d'accéder aux quais sans passer par le hall de la gare. Longue de 106 mètres, la passerelle entièrement vitrée permettra de marcher à 6,30 m au-dessus des voies. On pourra en descendre par des escaliers ou des ascenseurs.

(JW/L'essentiel)