La grippe toujours aussi virulente au Luxembourg

Alors que le nouveau coronavirus monopolise l'attention en Chine et dans le monde entier, la grippe saisonnière se maintient à un niveau élevé au Luxembourg. «Le taux de consultations avec ILI (influenza-like illness) est de 8,8%», indique le département de microbiologie du Laboratoire national de santé (LNS), qui suit de près l'évolution du virus. Ce taux dépasse largement le seuil épidémiologique (NDLR: 2,6%).

La semaine dernière, le réseau Sentinelle - qui regroupe des médecins généralistes et des pédiatres dans tout le pays - a recensé 136 cas de grippe - 80 cas de grippe A et 56 cas de grippe B. «Cette année, plusieurs virus circulent et la grippe est particulièrement active, précise le Dr Joël Mossong, du LNS. Même si l'automne est la période idéale pour se faire vacciner, on peut encore le faire aujourd'hui. Le vaccin est efficace au bout d'une à deux semaines et l'épidémie va durer encore au moins un mois».

Chaque année, la grippe touche entre 30 000 et 60 000 personnes au Grand-Duché, résidents et frontaliers, selon les chiffres du Laboratoire national de santé. Pour rappel, quelques règles d'hygiène de base permettent de limiter la propagation du virus: se laver régulièrement les mains au savon, tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de son coude, jeter son mouchoir en papier dans une poubelle après utilisation, éviter le contact avec les personnes malades, aérer régulièrement les pièces, etc.

(pp/L'essentiel)