«Les jeunes doivent choisir les métiers de la santé»

«Nous voulons attirer plus de jeunes dans les métiers de la santé». Tel est l'objectif fixé ce lundi matin par Paulette Lenert, Claude Meisch et Corinne Cahen, respectivement ministres de la Santé, de l'Éducation nationale et de la Famille. «Nous devons répondre à la pénurie de professionnels dans ce secteur», souligne Claude Meisch.

Par conséquent sept nouvelles formations vont être lancées à l'Université de Luxembourg, à partir de l'année académique 2023/2024. Elles comprennent un programme de bachelor d'infirmier de soins généraux, quatre programmes de bachelor «Infirmier spécialisé» et deux programmes de bachelor pour les formations de sage-femme et d'assistant technique médical de radiologie. En parallèle, le BTS infirmier en soins généraux continuera à être proposé au Lycée pour professions de santé (LPTS).

Des salaires plus élevés?

«L'ambition est de compléter l'offre de formation, explique Paulette Lenert. Le BTS est une formation particulière, entre le secondaire et le supérieur. Nous visons donc un autre public. Une idée de diversification, pour attirer plus de jeunes, aussi bien résidents que venant de la Grande Région». La ministre de la Santé explique toutefois ne pas se faire d'illusions. «Nous resterons tributaires d'une main-d'œuvre étrangère», admet-elle.

De son côté, Corinne Cahen, insiste sur la maîtrise de la langue luxembourgeoise. «En maisons de retraite et de soins, il est très important que les employés de santé parlent suffisamment bien le luxembourgeois, un niveau B1 au minimum». Attirer plus de jeunes passe-t-il par des salaires plus élevés dans les métiers de santé? Paulette Lenert indique que le sujet fera l'objet de discussions dans le cadre des conventions collectives. «C'est toujours le cas lorsque les formations sont revalorisées, note-t-elle. Il devrait y avoir des négociations dans les cercles appropriés, avec les partenaires sociaux, le moment venu».

(Olivier Loyens/L'essentiel)