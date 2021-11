Quelle mesure plus stricte pourriez-​​vous accepter?

Griselda 24 ans

«Je serais disposée à ce qu'on reconfine mais de manière moins stricte. Et il faut encourager le télétravail car comme on connaît nos collègues, on oublie qu'ils peuvent tomber malades et on fait moins attention».

Warren 22 ans

«Le confinement, c'était marrant la première fois, ça m'a rapproché de ma famille. Mais là, je ne veux pas de durcissement des mesures, je n'en peux plus. Je fais juste attention à bien manger pour avoir de bonnes défenses immunitaires».

Léo 23 ans

«Je serais prêt à recevoir encore une 3e ou 4e dose de vaccin s'il le faut. Ça ne m'enchante pas, mais je pourrais reporter le masque quand je suis assis au bureau. En revanche, pas à la salle de sport, ça n'est pas gérable de s'entraîner avec le masque».

Zaza 25 ans

«Je me fais tester chaque semaine. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que les chiffres remontent. Et je continue à me laver constamment les mains. Mais je ne veux plus entendre parler de couvre-feu».

Pauline 28 ans

«Je pourrais me reconfiner mais à condition qu'on m'en explique la raison. Par exemple, que les hôpitaux risquent à nouveau d'être surchargés. Mais actuellement, ça a l'air d'aller au Luxembourg».

(L'essentiel/Séverine Goffin)