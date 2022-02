L'ancien ministre Jacques Poos est mort

C'est une page de l'histoire du LSAP qui se tourne, ce samedi, avec la mort de Jacques Poos, à 86 ans. Après des études à Lausanne et à l'Athénée de Luxembourg, il entre dans la fonction publique, au ministère de l'Économie, puis au Statec. Sa carrière politique commence à Esch-sur-Alzette en 1969. Il est alors élu conseiller communal. L'année suivante, il entre à la Chambre des députés et prend la présidence de la fraction LSAP de 1975 à 1976.

Mam Jacques Poos soe mir engem léiwe Mënsch Äddi dee sech mat vill Engagement fir Lëtzebuerg a seng Wäerter hei heem an an der Welt agesat huet. A mengem perséinlechen Numm an am Numm vun der Regierung drécken ech der Famill an deenen déi him no stounge mäin déifste Bäileed aus. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 19, 2022

Il obtient son premier portefeuille gouvernemental en 1976, quand il devient ministre des Finances dans le gouvernement DP-LSAP de Gaston Thorn, le premier de l'après-guerre sans le CSV. Il conservera ce poste jusqu'en 1979. Après un mandat dans l'opposition, il revient en force dans le gouvernement, qu'il ne quittera plus pendant 15 ans, dans des coalitions CSV-LSAP dirigées par Jacques Santer puis Jean-Claude Juncker.

Au gouvernement, puis au Parlement européen

De 1984 à 1999, il est vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération. Les cinq premières années, il y ajoute un poste de ministre de l'Économie, des Classes moyennes et du Trésor. De 1989 à 1994, il est aussi ministre de la Force publique. Il a par ailleurs été ministre de la Santé pendant un an, entre 1988 et 1989. En qualité de chef de la diplomatie luxembourgeoise, il sera à trois reprises président du Conseil de l'Union européenne.

Après ces années intenses au gouvernement, Jacques Poos se consacre à l'Europe et siège au Parlement européen de 1999 à 2004, date à laquelle il se retire de la vie politique. Pour le Premier ministre Xavier Bettel, «nous disons au revoir à un homme de valeur, au grand engagement pour le Luxembourg, ici et dans le monde». Le député et ancien ministre CSV Claude Wiseler rend lui hommage à «un homme politique engagé tant pour le Luxembourg que pour l'Europe».

C’est avec tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de Jacques Poos. Il était un homme politique engagé tant pour le Luxembourg que pour l’Europe. J’avais pour lui un grand respect. Mes sincères condoléances à toute sa famille. — Claude Wiseler (@ClaudeWiseler) February 19, 2022

