La paix sociale en péril dans le secteur bancaire?

Entamées fin 2016, les discussions sur la nouvelle convention collective de travail (CCT) du secteur bancaire semblent au point mort. Patronats et syndicats restent divisés sur plusieurs points importants, qui concernent notamment la rémunération des salariés. «Nous, les syndicats, sommes prêts à faire des concessions mais nous dirons "non" à une convention collective de travail uniquement basée sur le mérite», explique à L'essentiel Laurent Mertz, secrétaire général de l'ALEBA (Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance).

Comme le rappellent les syndicats ALEBA, OGBL-SBA et LCGB-SESF, l'ABBL (Association des banques et banquiers Luxembourg) veut notamment instaurer une prime unique de «fidélité» en lieu et place de la prime de juin, de la prime d'ancienneté et des garanties triennales. Autre point de discorde: la nouvelle loi sur l'organisation du temps de travail, qui prévoit plus de flexibilité, et que l'ABBL «refuse d'appliquer», selon l'ALEBA.

«L'ABBL nous propose une convention collective bradée et ne montre aucune volonté d'avancer», soutient encore Laurent Mertz. Si aucune avancée concrète ne se profile avant la fin du mois de mars, les syndicats promettent d'«en tirer les enseignements», et envisagent de saisir l'Office national de conciliation. Contactée par L'essentiel, l'ABBL a indiqué ne pas vouloir communiquer avant la prochaine réunion prévue entre syndicats et patronats, le 1er mars.

(jd/L'essentiel)