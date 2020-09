Ils montent sur scène pour parler du Covid

«Lors du confinement, la maison de jeunes d’Esch était fermée, nous sommes allées répéter notre chorégraphie au parc Gaalgebierg», relatent les trois sœurs Mónica, 16 ans, Ana, 18, et Ângela, 19, et leurs amies, Lara, 15, et Leah, 18. Sous le nom Afrosisters, elles danseront samedi au On Stéitsch, organisé aux Rotondes par le Service national de la jeunesse. «On a hâte de voir comment le public à Luxembourg va réagir!», commentent-elles.

On Stéitsch est une plateforme pour jeunes artistes, mais cette 13e édition, intitulée «Pas sans mon masque», sera particulière. Deux scènes sont prévues, en extérieur, de 14 h à minuit, et beaucoup de jeunes ont choisi d’exprimer leur vécu et leur ressenti face au Covid. «Le confinement a été du temps que j’ai pu prendre pour moi et me concentrer. On a échangé par Skype pour la musique», apprécie ainsi Rhadigia, 33 ans, du projet de slam Corona Love. Pour Leandro, 18 ans, du projet parallèle de la maison de jeunes d’Esch Crazy Corona Times, la situation a été plus difficile. «Je n’aimais pas être enfermé, sortir voir mes amis me manquait».

L’expo «Voyage au bout du confinement» dans la Rotonde aussi a eu un effet thérapeutique. «Nos jeunes et leurs amis ont pu exprimer leur ressenti, en photos, dessins, poèmes, vidéo», soulignent les psychothérapeutes du Service Impuls.

(Séverine Goffin/L'essentiel)