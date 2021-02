Le SMS au volant, c'est 23 fois plus d'accidents

«Je n’utilise jamais le téléphone au volant, c’est très dangereux, cela me fait peur. J’ai un ami qui est paraplégique à cause de cela, suite à un accident», témoigne Suzanna. Sa sœur a également été «grièvement blessée sur un passage pour piétons», renversée par un conducteur qui utilisait son GSM. Ces appareils sont à l’origine d’au moins douze accidents en 2018 et 18 en 2019, ont indiqué mardi, François Bausch et Henri Kox (Déi Gréng), ministres de la Mobilité et de la Sécurité intérieure, en réponse au député Max Hahn (DP). Pour 2020, les statistiques encore incomplètes tablent sur huit accidents.

Ces chiffres ne sont que partiels, car «il n’est pas toujours possible d’évaluer si c’est le téléphone qui a déclenché l’accident». Téléphoner au volant, en plus de s'exposer à une amende de 145 euros, multiplie le risque d’accident par trois, lire ou écrire des messages par 23, d’après une étude citée par les ministres. «La police procède de temps en temps à des opérations de contrôle, décidées à chaque fois au niveau local», précise l’institution. Au total, 3 476 contraventions ont été dressées en 2019, puis 2 955 en 2020, année marquée par une diminution du trafic. En plus du téléphone, les ministres alertent sur l’utilisation des autres écrans (GPS, autoradio,…), qui provoqueraient «davantage d’accidents»: 81 entre 2015 et 2019.

«Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n’a pas encore lancé de projet de radars qui contrôlent l’usage du GSM», glisse Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière. «La technique existe, utilisons-la, en veillant à la protection des données!». Si le cadre législatif a été récemment revu, aucune installation d’un tel équipement n’est pour l’instant envisagée. Paul Hammelmann s’oppose même à l’utilisation du téléphone au feu rouge, «car même arrêté, un conducteur participe toujours au trafic. Mieux vaut se garer sur le côté».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)