Les crapauds du Luxembourg migrent encore

Les crapauds du Luxembourg sont à nouveau en mouvement, et risquent donc de se faire écraser sur les routes qui traversent leur habitat. Pour éviter ça, natur&ëmwelt et l'Administration de la nature et des forêts veulent rendre le parcours des animaux plus sûrs. Les résidents peuvent ainsi voir quels endroits sont à risque en suivant ce lien.

Vous pouvez aussi utiliser un formulaire en ligne pour indiquer des zones à risque supplémentaires, ou vous inscrire, afin de participer à des opérations de sauvetage de crapauds.

Entre la mi-février et la mi-avril, des journées plus longues, des températures plus douces et un temps humide créent les conditions idéales pour les batraciens, qui quittent alors leurs quartiers d'hiver.

(L'essentiel)