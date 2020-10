Les travaux du futur hôtel Suneo Park ont démarré

«Le gros œuvre du bâtiment doit être terminé endéans un an», précisait mercredi le Bourgmestre Henri Rinnen, alors que le chantier du parc devrait, en principe, prendre trois ans. Un village de vacances, un complexe hôtelier, des restaurants et des activités centrées sur l'eau et la nature doivent voir le jour sur un vaste terrain de 20 hectares entre les deux lacs de Weiswampach et créer 50 emplois.

Opposée au projet, et renforcée par un vote «non» au projet lors du referendum «consultatif» dans la commune en 2019, l’initiative citoyenne «Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampach asbl» a exprimé son mécontentement: «Nous sommes déçus de la façon dont les choses se sont développées, mais nous étions tout à fait conscients que les travaux allaient débuter (...) Notre bataille ne s’arrête pas là, puisque nous avons fait un recours contre l’autorisation de l’administration de l'Environnement auprès du tribunal administratif. C'est une des dernières armes dont nous déposons encore dans cette affaire et nous allons bien sûr en faire usage. », précisait le collectif.

«Ils estiment qu'il n'y a pas eu de dialogue»

L'initiative assure que la convention entre la commune et le promoteur tous les recours auraient dû être épuisés pour que les travaux commencent. «Au sujet de l'autorisation de Mme Dieschbourg, nous ne comprenons pas pourquoi elle n'a pas insisté qu'une étude sur les incidences environnementales ne soit établie.

Le Bourgmestre regrettait lui l'attitude des opposants. «Ils estiment qu'il n'y a pas eu de dialogue mais ce n'est pas vrai. Ils ont décliné les propositions pour mieux les informer sur le projet, visiter un autre site... Ils ne considèrent pas non plus le fait que cela aurait coûté très cher à la commune de réaliser les importants travaux sur le camping existant (canalisation, goudron, buvette) sans parler du demi-million de frais (d'études et autres) à rembourser au promoteur en cas d'abandon du projet», poursuit-il.

Il assure également que personne ne s'était opposé au projet initial lancé il y a trois ans, avant un changement d'investisseur. Au total cela aurait coûté 1,5 à 2 millions. S'il s'attend à ce que l'opposition de la Biergerinitiativ se poursuive, il est «réaliste et pragmatique» et laisse la justice décider de la suite. «Je ne suis pas juge».

(Nicolas Martin/L'essentiel)