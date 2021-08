Dépouillé par des inconnus à cause d'un stationnement

Jeudi en fin d'après-midi, une altercation a éclaté entre un homme et deux inconnus en raison d'un désaccord sur une question de stationnement, rue de la Déportation à Luxembourg. Un homme s'est fait arracher ses lunettes, sa casquette et son téléphone par deux individus qui ont pris la fuite en voiture en direction de Cessange, rapporte la police grand-ducale. Les deux suspects n'ont pas pu être rattrapés et une plainte a été déposée.

(L'essentiel)