Les associations, vecteurs d'intégration locale

Le Luxembourg connaît une croissance démographique importante liée à la croissance économique. Le solde migratoire annuel se situe autour de 12 000 personnes environ. Au-delà des défis écologiques et infrastructurels, il s'agit d'organiser le vivre-ensemble avec ces personnes qui arrivent dans les communes.

«La loi impose aux communes de disposer d'une commission consultative d'intégration», note Émile Eischer, député-maire de Clervaux et président du Syndicat des villes et communes. Des citoyens étrangers doivent d'ailleurs siéger au sein de ces commissions «afin que leurs idées sur une intégration réussie puissent être prises en compte», poursuit l'élu.

Un effort commun

Les communes reconnaissent l'importance de cette commission qui organise souvent des fêtes dont le but est de rapprocher les gens. Mais un rôle non négligeable revient aux associations et aux initiatives citoyennes dans les communes. C'est ce que soulignent Vincent Reding et Fränk Daems, bourgmestres de Weiler-la-Tour et de Fischbach, deux communes qui ont connu une croissance démographique particulièrement importante.

«L'intégration ne se décrète pas au conseil communal. C'est un effort que doivent faire les Luxembourgeois et les étrangers ensemble et les clubs et associations sont très importants à ce niveau», note Fränk Daems.

(Maurice Magar/ L'essentiel)