La neige pourrait arriver dès ce mardi

L'hiver n'est plus très loin, on le remarque dès qu'on met le nez dehors, ces derniers jours. Il continuera à se rapprocher dans les jours à venir. À tel point que MeteoLux nous annonce de la neige pour mardi matin. De faibles chutes de poudreuses doivent survenir aux premières heures de la journée, avant de se transformer, un peu plus tard dans la matinée, une fois le thermomètre repassé au-dessus de 0°C, en pluie faible, qui continuera à tomber mercredi.

D'ici là, la journée de dimanche sera plutôt ensoleillée, une fois le brouillard matinal levé. Il fera relativement froid, avec -3°C à -1°C le matin, et 2 à 4°C l'après-midi. Lundi, il fera grand soleil toute la journée, et le mercure tombera entre -6°C et -4°C le matin, avant d'atteindre 3°C à 5°C l'après-midi.

(L'essentiel)