Florentin annonce de l'émotion en Martinique

Marié au premier regard avec Jennifer dans l'émission du même nom, Florentin a répondu aux questions de L'essentiel Radio, ce lundi de très bon matin, au retour d'une nuit de travail. Mais que fait-il donc dans cette émission? «Je me suis inscrit tout simplement après une rupture amoureuse assez délicate», a-t-il rappelé d'emblée sur nos ondes. «En me séparant, le soir même, quand mon ancienne copine a quitté l'appartement, je suis tombé sur une annonce à la télévision. Et sur un coup de dés, je me suis dis pourquoi pas, c'est le destin».

Candidat retenu avec un taux de compatibilité important, Florentin, agent de sécurité au Luxembourg, est désormais sous les feux de la rampe tous les dimanches soirs sur RTL TVI. Après l'union civile dans la commune de Habay, Florentin et sa nouvelle épouse ont poursuivi les festivités au Luxembourg. «Au moment du tournage, les restrictions liées au Covid-19 étaient différentes entre la Belgique et le Grand-Duché», a-t-il souligné, «et la production n'a pas hésité à nous emmener au Domaine de la Gaichel, juste de l'autre côté de la frontière».

Des rebondissements attendus en Martinique

Le lendemain de la fameuse nuit de noces, Florentin et Jennifer ont également appris qu'ils allaient partir en voyage de noces en Martinique. «La veille, dans notre chambre, avec Jennifer, on s'en doutait un peu», indique le jeune homme de 28 ans. «On avait regardé les vols qui partaient de l'aéroport d'Orly et on a déduit qu'on pouvait partir là-bas, car on savait plus ou moins à quelle heure on allait décoller. On n'avait pas besoin de passeport et on se doutait qu'on allait partir sur une île paradisiaque».

A quoi peut-on s'attendre lors de la prochaine émission qui sera diffusée, le dimanche 28 mars? «Ce sera tout simplement le voyage en Martinique», a confirmé Florentin sur L'essentiel Radio. «On est tout de même parti une semaine, donc il s'est passé beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de retournements de situation et beaucoup d'émotion. Beaucoup de rires, de pleurs, de tout... Cela va faire plaisir à beaucoup de monde de voir cet épisode-là».

(fl/L'essentiel )