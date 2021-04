Des emprunts plutôt sécurisés au Luxembourg

Le marché hypothécaire luxembourgeois est-il armé pour affronter la tempête inédite qui secoue le monde depuis plus d'un an? Des chercheurs de l'Uni et du Statec se sont penchés sur la question, partant notamment du constat qu'avec un taux d'endettement de 150%, les ménages luxembourgeois étaient parmi les plus endettés d'Europe.

Un niveau d'endettement qui dépend largement des variations des prix de l'immobilier. Quand on sait qu'ils ont progressé de 98% depuis 2008 et qu'ils ont encore bondi de 14,5% en 2020. Selon cette étude, le marché du crédit immobilier luxembourgeois est plutôt protégé: d'abord parce que les six grandes banques de détail - qui concentrent 92% des crédits immobiliers à long terme des ménages - ont les reins solides et des ratios de solvabilité compris entre 12 et 30%.

Les salariés des secteurs impactés plus vulnérables

Ensuite parce que la moitié des salariés résidents travaillent dans le secteur financier, les administrations publiques ou les organismes internationaux, des secteurs où ils ont finalement été faiblement impactés financièrement par la pandémie. Et enfin parce que les détenteurs de tels crédits sont plus riches que la moyenne (116 000 euros annuels contre 93 000 euros).

Des garanties qui ne couvrent toutefois pas tous les cas de figure. Certains pourraient ainsi avoir de réelles difficultés à tenir leurs engagements et tomber dans une certaine vulnérabilité financière. Au premier rang desquels les travailleurs des secteurs les plus fragilisés, pour qui l'arrêt de l'activité est dévastateur.

L'étude note par exemple que dans le cas de figure d'un confinement total, ce sont près de 15% des salariés de l'Horesca et 8% du secteur de la construction qui ne seraient plus capables de rembourser leur prêt au bout de seulement trois mois.

(Marion Chevrier/L'essentiel)