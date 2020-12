«On nous poussera à fermer quatre mois sur un an?»

Pour la toute première fois depuis mars, des commerçants ont fondu en larmes quand nous sommes venus les interroger. La fermeture des commerces non essentiels, du 26 décembre au 10 janvier, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

«En tant qu'indépendante, je suis écœurée», avoue avec tristesse Aude, gérante de trois magasins de vêtements au Belval Plaza. «C'est compliqué, car nous avons du mal à nous relever des mois de fermeture au printemps et maintenant, cela recommence. J'ai reçu 5 000 euros de l'État pour mes trois magasins, alors que chacun me coûte 6 000 euros en loyer». Et de rappeler que de nombreux clients ne sont plus venus depuis longtemps, à cause du télétravail. «Je conçois que le virus est dangereux, mais on nous poussera à fermer quatre mois sur une année? On ne sait plus se projeter, on vit au jour le jour...».

Dans un salon, c'est la première fois que les coiffeuses ne travailleront pas avant Nouvel An. «Nous serons contentes de rester à la maison, mais nous avons peur de perdre notre travail», dit Stéphanie, manager du salon T.Hair. «On en a tous marre du Covid, on est stressé et on ne comprend pas pourquoi les grandes surfaces, où s'entasse du monde, restent ouvertes, alors que nous, on refuse, on décale les rendez-vous pour respecter les limites autorisées... Pourquoi les règles ne sont pas les mêmes dans toute l'Europe?».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)