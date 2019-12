Les frontaliers s'organisent face à la grève

Accueils périscolaires et cantines fermés, 18 trains seulement sur la ligne Nancy-Luxembourg (contre près de 130 en temps normal), cette journée de grève contre la réforme des retraites, jeudi, s'annonce compliquée pour de nombreux frontaliers français. Hakim, qui vit à Metz et part travailler à Luxembourg tous les jours en train, s'attend à un sacré «bordel». «J'ai décidé de poser congé jeudi et vendredi. Mais si la grève continue, je prendrai ma voiture», confie-t-il.

Hélène, assistante administrative et comptable à Capellen, a aussi posé congé. «Vu le bazar que ça risque d'être sur la route, j'ai posé un jour, d'autant qu'il m'en restait à prendre», explique-t-elle. Géraldine, juriste à Luxembourg, d'habitude en repos le mercredi, a demandé à son employeur à prendre plutôt ce jeudi. «Je croise les doigts pour que ça aille vendredi car je ne peux pas faire de télétravail».

Maxime travaille à Howald et prend le train à Thionville. «Je vais me lever une heure plus tôt pour pouvoir monter dans le train du matin. Le soir, il y en a trois, je devrais bien en avoir un», espère-t-il. Cette grève agace Julie, responsable de vente à Luxembourg, vivant près de Thionville. «Le mois de décembre est le plus important pour nous en termes de chiffre d'affaires. Je dois aller travailler, coûte que coûte, quitte à partir en voiture à 5 h pour être sur place à 9 h».

(Marion Mellinger/L'essentiel)