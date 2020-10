Ces supermarchés ont mis en place une «pièce Covid»

«Dès qu'une personne a des symptômes, on l'emmène ici». C'est dans une petite pièce du supermarché Auchan du Kirchberg, pas plus grande qu'une infirmerie habituelle que les personnes ressentant des symptômes du coronavirus sont amenées pour leur sécurité. Les salariés de l'enseigne ont eu l'idée de mettre en place cette pièce «Covid» comme les employés l'appellent, dès le début de la crise, en mars.

Réservée tant aux clients qu'aux employés, cette pièce a un but: rassurer et protéger son occupant. «Une personne qui se sent mal ou qui pense avoir été en contact avec quelqu'un positif au coronavirus contacte le service sécurité, ensuite un responsable et un pompier partent sans attendre à la recherche de cette personne dans le magasin. L'agent de sécurité l'emmène ensuite dans ce nouvel espace», précise Grégory Panunzi, responsable sécurité d'Auchan Luxembourg. Ancien espace de stockage, cette salle a été transformée en petite infirmerie comprenant tout le matériel nécessaire à sa protection: divan d'examen, gel hydroalcoolique, des masques, gants et visières. La prise de température fait également partie du protocole.

Sa protection en premier

«Dès qu'elle entre dans la pièce, la personne doit en premier lieu se désinfecter les mains, ensuite elle met un masque, une visière et des gants. Dans ses conditions, elle ne peut plus transmettre le virus», poursuit le responsable de sécurité. Une fiche de renseignement est ensuite à remplir par l'individu. Le supermarché pourra ainsi connaître ses derniers déplacements et avec qui elle a pu avoir contact. La personne potentiellement infectée doit ensuite rentrer chez elle et contacter son médecin traitant pour se faire dépister. «A partir de ce moment, on ne peut plus faire grand-chose pour la protéger. Une fois la pièce vide, tout est désinfecté par une équipe de nettoyage».

Plusieurs employés de l'enseigne sont déjà passées par cette pièce, mais aucun client n'y a encore eu accès, indique l'enseigne, qui en présente trois: une au Auchan Kirchberg, Opkorn et Cloche d'Or. Avec le récent rebond du nombre de cas, le supermarché n'est pas prêt de fermer sa pièce «Covid».

(Marine Meunier/L'essentiel)