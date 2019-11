KBC Asset Management part du Luxembourg

Le groupe belge de banque et d'assurances KBC va rapatrier du Luxembourg vers la Belgique ses activités de gestion de fonds et son centre de compétence en matière de fonds obligataires et monétaires, rapporte L’Écho. «L'opération aura lieu dans la deuxième moitié de 2020, sous réserve d'approbation par les régulateurs», précise KBC à L'essentiel.

Les 22 salariés concernés auront la possibilité de poursuivre leur carrière dans le groupe en Belgique, indique le bancassureur, qui précise que cette décision «ne change rien pour les clients» et qu'elle a été prise pour «améliorer l'efficacité». «La législation en termes de fonds de placement se fait de plus en plus à l'échelle européenne. Il n'y a plus d'intérêt de garder cette activité au Luxembourg», ajoute KBC.

Pour rappel, le groupe va supprimer 1 400 emplois en Belgique, d'ici 2022, dans le même objectif d'améliorer son «efficacité opérationnelle». Le groupe compte actuellement environ 16 000 salariés en Belgique.

(ol/L'essentiel)