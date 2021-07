De nouvelles aides seront accordées à la presse

Le soutien à la presse luxembourgeoise va évoluer. Les députés ont voté jeudi le nouveau régime d'aides à destination de la presse professionnelle, en négociations depuis plusieurs années. Le texte intègre notamment les médias en ligne, en plus des supports traditionnels. Les éditeurs se verront attribuer une aide si les publications respectent des critères définis par la loi. Le calcul du montant des subventions sera établi en fonction du nombre de journalistes (30 000 euros par an pour chaque) et non plus du nombre de papier imprimé. Les médias gratuits sont désormais concernés, tout comme les mensuels ou encore les publications en anglais et en portugais.

Le nouveau régime sera effectif très prochainement, «dès la publication de la loi au Journal officiel», indique le ministère des Médias et des Communications. Mais un régime transitoire de cinq ans est prévu, afin de permettre l’adaptation au nouveau cadre légal. Les partis de la majorité (DP, LSAP, Déi Gréng) ont voté en faveur du texte, de même que le CSV. «Il y a des points qui ne nous conviennent pas, par exemple le fait que le métier soit mal défini. Mais le secteur a vraiment besoin d’aide, il faut être réaliste», explique la députée Diane Adehm (CSV).

Le parti déi Lénk s'est en revanche opposé au texte: «La loi ne va pas renforcer le journalisme et le montant de la subvention, qui peut être compris comme un salaire, risque d'inciter les éditeurs à mal payer les journalistes», lance la députée Nathalie Oberweis. L'ADR a également voté contre le texte.

(jg/L'essentiel)