La délinquance en légère hausse en 2018

La délinquance a légèrement augmenté au Luxembourg au cours de l’année 2018 (+1,5%), mais cette donnée est à nuancer, considérant l’augmentation de la population en journée. En comparaison à la population résidente, le taux de criminalité a même très légèrement baissé avec 6 194 infractions pour 100 000 habitants (-0,4%). « Nous sommes contents du résultat mais on peut toujours faire mieux», résume Donat Donven, directeur général adjoint de la police grand-ducale.

Un effort est notamment à faire sur les vols et autres infractions contre les biens, qui représentent 61,5% de toutes les infractions commises dans le pays. À ce propos, les cambriolages et vols liés aux véhicules constituent sans grande surprise deux des volets les plus préoccupants de la délinquance, avec des progressions respectives de 5,9% et de 10,3%. Si le nombre de vols de véhicules a baissé (265 en 2018), davantage de voitures ont été forcées (1 476 vols d’accessoires) et le nombre de vols de vélos a presque doublé (465).

«Des équipes qui font le tour de l’Europe»

Quant aux cambriolages de domiciles, leur nombre est revenu au niveau de 2015, avec 3 667 intrusions et tentatives. «Le principal problème vient de la criminalité itinérante, notamment issue des pays de l’Est. Les équipes de cambrioleurs font le tour de l’Europe, et le Luxembourg n’y échappe pas», explique Donat Donven. À noter qu’autant de braquages à main armée dans des commerces ont été commis en 2018 qu’en 2017 (11). Deux d’entre eux concernaient des stations essence.

Autre tendance observée, la multiplication des affaires de stupéfiants avec la barre des 3 000 infractions dépassées en 2018. C’est 11% des plus qu’en 2017. Le fruit d’un meilleur travail d’enquête ou d’un essor du marché de la drogue? «C’est le résultat d’une priorité accordée à la lutte contre le trafic de drogues. Des efforts de terrain d’abord avec davantage de procès-verbaux et d’arrestations, mais aussi des enquêtes plus poussées pour arrêter les gros bonnets », détaille Dona Donven.

Trois affaires de meurtre en 2018

En termes de criminalité, force est de constater que le Luxembourg demeure toutefois plutôt bien loti. Après une forte augmentation en 2016, le nombre de plaintes pour viol est tombé à 76. Une statistique à nuancer puisqu’elle reste largement liée au nombre de victimes qui osent effectivement porter plainte. Les meurtres restent exceptionnels, avec «seulement» trois affaires en 2018.

(Thomas Holzer/L'essentiel)