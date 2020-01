Le nombre de tués sur la route au plus bas en 2019

Les chiffres officiels tomberont seulement dans quelques mois, mais selon le décompte de L'essentiel, la route a tué 19 personnes en 2019, soit le nombre le plus bas jamais enregistré au Grand-Duché. À titre de comparaison, 36 personnes ont péri en 2018 et 25 en 2017, année qui avait déjà constitué un bilan historiquement bas. Dans le détail, 14 automobilistes, trois motards, un cycliste et un piéton sont décédés dans un accident de la route l'an passé.

La tendance est donc clairement à la baisse, comme le constate Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière, qui reste cependant prudent: «Les chiffres à eux seuls ne disent rien sur l'état de nos routes ou sur le comportement des usagers. Même s'ils sont, c'est vrai, encourageants. Ils montrent que le travail de prévention et de répression porte ses fruits et que nous sommes sur la bonne voie».

132 morts en 1970

Si les contrôles de vitesse systématisés ont clairement un impact sur la sécurité des usagers de la route, le président de la Sécurité routière souligne qu'un gros point noir subsiste. En 2019, six automobilistes ont péri après que leur véhicule a percuté un arbre. «Les arbres situés trop près de la chaussée restent un véritable problème au Luxembourg. La volonté politique de supprimer les plus dangereux existe, mais elle doit à présent se concrétiser dans les faits», martèle Paul Hammelmann.

Reste que la sécurité sur les routes du pays a nettement progressé au fil des dernières décennies. En 2009, on dénombrait encore 48 victimes. Plus loin de nous, 98 personnes étaient mortes sur les routes du Grand-Duché en 1980. Il y a tout juste un demi-siècle, le nombre était encore nettement plus élevé (132 morts en 1970), alors que le trafic et le nombre de véhicules en circulation étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui.

(pp/L'essentiel)