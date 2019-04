«Il faut accélérer les choses sur le climat»

L'essentiel: Depuis le 19 février («Earth Overshoot Day»), le Luxembourg vit théoriquement «à crédit». Quelle importance ces données ont-elles pour la politique et l'économie?

Carole Dieschbourg: Nous devons prendre conscience de la quantité des ressources que nous consommons. Des données théoriques comme celles-ci sont un indicateur servant à générer une prise de conscience. Évidemment, on peut discuter de la journée du dépassement, mais cela montre qu'au Luxembourg, nous vivons sur un grand pied et laissons une mauvaise empreinte écologique.

À l'heure de la négation du changement climatique mais aussi des protestations mondiales, la protection de l'environnement est un sujet épineux...

Ces dernières années, on a vu apparaître un mouvement au sein duquel ce sont précisément des jeunes qui disent aux politiciens que nous avons une responsabilité en matière de changement et de protection du climat, et que nous devons accélérer les choses. En effet, à l'échelle internationale, nous ne sommes pas aussi rapides, précisément à cause des sceptiques et des priorités politiques reportées. Il est évidemment effrayant de voir que le populisme peut tout simplement effacer les preuves scientifiques, mais nous devons continuer à nous y opposer. La science nous est favorable, tout comme l'économie.

Comment l'économie contribuera t-elle à la protection de l'environnement?

Au Luxembourg, on s'intéresse justement à la manière de créer une place financière durable. Les grandes places financières se sont lancées dans une espèce de course à qui sera le pays le plus écologique. 50% de toutes les obligations vertes se trouvent à la Bourse du Luxembourg. Elles représentent de grandes possibilités d'investissement. La politique détermine le cadre et s'il est bon, l'économie se développera en conséquence. Mais il est important de ne pas opposer environnement et politique sociale.

À quoi s'attendre quand on parle «d'économie verte»?

Nous avons mené une étude sur le thème de l'économie circulaire, qui a montré qu'une «économie durable» peut créer de nouveaux emplois. Mais il faut financer, assurer et garantir tous ces nouveaux domaines et c'est là qu'entre en jeu notre industrie financière.

Le débat sur la construction d'une usine de yaourt est actuellement en cours. D'un autre côté, les consommateurs n'ont plus le droit aux sacs en plastique: quel est le poids qui incombe au consommateur et celui qui incombe aux sociétés en matière de protection de l'environnement?

Notre devoir est de veiller au respect des normes par les sociétés. Nous attendons les technologies les plus modernes et avons des règles claires auxquelles les sociétés doivent se tenir. Les sacs en plastique ne sont plus disponibles dans les commerces – qui sont également des acteurs économiques – parce qu'ils sont nocifs pour l'environnement. Le consommateur n'est pas le seul à devoir s'adapter, tout le monde doit se conformer à la législation. Ce n'est que si chacun apporte sa pierre à l'édifice que le changement nécessaire pourra s'opérer dans la société. Il est possible de modifier ses habitudes et les modèles économiques. La seule chose que l'on ne peut pas changer, ce sont les limites de notre planète.

Pourquoi le Luxembourg serait une «surface test» idéale pour une agriculture 100% biologique?

Le Luxembourg a une superficie qui permet de réagir rapidement et d'anticiper les tendances. Je perçois dans cette idée une possibilité de se distinguer d'autres régions. En dehors de cela, ce serait une super action marketing, si l'on était le premier pays en Europe à avoir une agriculture 100% bio. Nous envisageons d'étendre l'agriculture biologique, qui est actuellement de 4%, à 20% d'ici 2025 et à 100% d'ici 2050. C'est faisable, mais il faut commencer dès à présent.

La gratuité des transports au Luxembourg fait partie de l'aspect environnemental, mais apporte-t-elle vraiment quelque chose quand la population rurale est peu desservie?

Avec la gratuité des transports, il faut toujours veiller à adapter l'offre. La gratuité n'aurait aucun sens, si on n'augmentait pas aussi les investissements dans les transports publics, qui n'ont jamais été aussi élevés qu'à l'heure actuelle. Il faut justement beaucoup investir dans l'espace rural, de même qu'à la gare centrale de Luxembourg. On a hérité d'une situation dans laquelle rien n'a été entrepris pendant des années sur le réseau ferroviaire, beaucoup ayant été investi dans le réseau routier. C'est la raison pour laquelle on arrive plus vite d'un point A au point B en voiture. Avec les transports gratuits, on a enlevé une barrière sociale, mais l'un ne va pas sans l'autre. Étendre l'offre et développer la mobilité est important, en particulier pour les jeunes générations et les plus démunis.

(Recueilli par Stefanie Braun/L'essentiel)