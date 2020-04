Ivre, il sort avec des bonbons, puis des armes

Un homme a été maîtrisé par deux policiers dans la soirée de mercredi, dans les rues d'Howald. Selon des internautes de L'essentiel, il s'agissait d'un homme armé. Deux agents l'ont arrêté, le plaquant au sol. Sur une vidéo de la scène, on voit le policier arracher un objet ressemblant à une arme à feu à l'individu. Contactée par L'essentiel, la police indique qu'elle communiquera sur les faits quand elle aura centralisé tous les éléments en sa possession.

Mais d'après un témoin de la scène, l'homme avait passé l'après-midi à boire de l'alcool chez lui avec deux autres personnes. Il est sorti vers 20h30, passablement éméché. «Il se promenait dans la rue et a commencé à sonner chez les gens», leur demandant de descendre en leur disant qu'il avait des chocolats pour eux. Dans sa déambulation, il est tombé trois fois à terre. «Un voisin a appelé les secours, car la chute a été vraiment moche. Les ambulanciers sont venus et une patrouille de police aussi». Entre-temps, il était rentré chez lui. Après examen, la patrouille et les ambulanciers sont repartis.

Troisième épisode vers 22h, toujours selon notre témoin. «Il est ressorti avec deux armes». Il a repris sa déambulation mais cette fois, pas pour distribuer les friandises. «Il demandait aux voisins qui étaient dehors si c'était eux qui avaient appelé la police». Du coup, une patrouille est vite revenue pour neutraliser l'individu, et se saisir d'un pistolet Beretta et d'une carabine militaire Colt M4. Trois autres patrouilles sont venues en renfort et ont trouvé 17 armes au domicile de l'individu, qui serait un chasseur, raconte une voisine.

