Les cambrioleurs étaient de sortie vendredi

Le nombre de cambriolages a beau avoir baissé en 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie, les cambrioleurs n'ont pas complètement disparu de la circulation pour autant. Ainsi, la police grand-ducale signale ce samedi plusieurs effractions survenues vendredi dans l'après-midi et en soirée, à différents endroits du pays.

Dans l'après-midi, tout d'abord, une effraction est signalée dans un appartement de la route de Thionville, à Alzingen. Un inconnu a forcé la porte d'entrée et fouillé les placards à l'intérieur du logement. Un peu plus tard, à 18h15, une personne a appelé la police pour indiquer que son véhicule avait été forcé sur le parking du complexe sportif de Muhlenbach. La lunette arrière a été brisée et un sac d'ordinateur portable a été dérobé.

En outre, la police a appris tôt vendredi soir que divers objets avaient été volés dans la cave d'un immeuble de la rue de Strasbourg, à Luxembourg-ville. On ignore comment les malfaiteurs ont fait pour ouvrir la porte.

(L'essentiel)