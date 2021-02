Snapchat, réseau social numéro 1 au Luxembourg

Entre janvier 2020 et janvier 2021, la population du Grand-Duché a augmenté de 1,5% et selon la dernière étude de Kepios, We Are Social et Hootsuite, la même hausse, exactement, a été remarquée au niveau des utilisateurs d'Internet au pays. En janvier 2021, nous sommes ainsi 612 100 personnes à nous servir d'Internet au Luxembourg. Quand on évoque les réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs diminue à 410 000 personnes, mais par rapport à janvier 2020, on enregistre bel et bien une augmentation de 7,9% (30 000 personnes en plus). Sur l'ensemble de la population du Grand-Duché, cette étude indique que 65% est active sur les réseaux sociaux.

Mais quel est donc le réseau social préféré des Luxembourgeois? Selon cette même étude, 352 500 utilisateurs sont actifs sur Snapchat (85%), 330 000 sur Facebook (80%), 290 000 sur Messenger et LinkedIn (70%) et seulement 240 000 sur Instagram (58%). Twitter est bien loin derrière avec 136 800 personnes (33%). Même tendance à la baisse avec Pinterest où on peut trouver 125 500 personnes du Grand-Duché (30%).

Coronavirus dans le top 3 de Google au Luxembourg

Dans les pays voisins du Luxembourg, Snapchat n'est utilisé que par 36,9% des Français sur les réseaux sociaux 27,6% en Belgique et 17,9% en Allemagne. Dans ces mêmes pays, le top 3 des réseaux sociaux est remporté par Youtube (79,6%) en France, devant Facebook (73,6%) et Messenger (58,1%); par Facebook (81,1%) en Belgique, devant Youtube (80%) et Messenger (69,8%); et par Whatsapp (79,6%) en Allemagne, devant Youtube (74,6%) et Facebook (60%).

Petit clin d'oeil sympa, au Luxembourg, le terme «Essentiel» se classe en 18e position du top 20 des mots clefs les plus souvent recherché sur le moteur de recherche Google, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Juste derrière le terme «Ikea» et juste devant «Instagram». De manière assez surréaliste, le mot le plus recherché sur Google est tout simplement... «Google», alors que le terme «Coronavirus» fait bien entendu une entrée fracassante dans ce classement en montant immédiatement sur la 3e marche du podium.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )