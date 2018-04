Un ouvrier perd la vie sur un chantier au Kirchberg

Un homme de 52 ans est mort dans un accident du travail, mardi à 17h47, a indiqué mercredi matin la police grand-ducale. Le malheureux, originaire d'Allemagne, officiait sur un chantier de construction rue Albert-Borschette, au Kirchberg.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il travaillait à une hauteur d'environ 4 mètres, quand il est tombé de l’échafaudage pour des raisons encore inconnues. Il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures.

Le ministère public a envoyé la police judiciaire sur place pour déterminer les causes exactes du drame. Une autopsie a en outre été demandée par le procureur et l'Inspection du travail et des mines (ITM) est aussi intervenue sur place.

(L'essentiel)