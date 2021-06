Les secours ont traité depuis 17 heures pas moins de 720 appels d’urgence, en raison de l'orage qui touche le Luxembourg, indique le CGDIS dans un communiqué. «Les pompiers sont intervenus 162 fois principalement pour des caves inondées et des arbres ou objets bloquant les routes, explique-t-il. La majorité des interventions étaient dans la capitale et alentours et dans la région de Hosingen et Troisvierges et dans la commune de Esch-sur-Alzette et de Differdange».

Des perturbations ont également été signalées sur la ligne 10 de train. «En raison des conditions météorologiques défavorables ayant entrainé un problème technique sur l’infrastructure à hauteur de Wilwerwiltz, la circulation des trains est actuellement interrompue entre Kautenbach et Clervaux, dans les deux sens (ligne 10)», notent les CFL. À l'aéroport, un lecteur indique que Lux-Airport a retardé le retour des bagages de son vol.

Diaporama: Caves inondées et routes bloquées à cause de l'orage

(L'essentiel)