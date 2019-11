Le psychologue, garant d'une bonne santé

Qu'est-ce qui conduit les gens à adopter des comportements à risque pour leur santé? Comment les amener à faire de meilleurs choix? Et, lorsque la maladie frappe, comment aider le patient à affronter les épreuves qui l'attendent? Voici des questions auxquelles le psychologue de la santé tente de répondre.

La profession de psychologue de la santé n'est pas officiellement reconnue au Luxembourg. Ce qui l'est, c'est la psychothérapie qui la recouvre en partie et est enseignée à l'Uni. Cette reconnaissance est demandée. «Les politiques doivent réaliser qu'impliquer les psychologues permettrait de réduire les dépenses de santé», souligne le professeur Claus Vögele, qui mène l'équipe de l'Institute for Health and Behaviour de l'Uni. «Et les étudiants sont enthousiastes pour cette discipline».



Si la discipline est nouvelle dans de nombreux pays, elle est bien ancrée au Luxembourg. «Le Domaine thermal de Mondorf et les hôpitaux la pratiquaient déjà il y a vingt ans», note le Dr Gilles Michaux, psychothérapeute du GesondheetsZentrum des Hôpitaux Robert Schuman et membre de la Société luxembourgeoise de psychologie.

La pratique du psychologue de la santé tourne autour de deux axes. «Elle vient en soutien à des patients pour affronter une maladie, en les préparant, par exemple, pour une intervention chirurgicale. Mais elle sert aussi à prévenir les maladies grâce à un mode de vie sain. Elle peut ainsi être utilisée pour combattre l'obésité ou le tabagisme, gérer le stress», détaille le Dr Gilles Michaux. «Cela peut consister à analyser le comportement d'un fumeur, pour lui proposer une habitude plus saine à substituer à celle de fumer».

L'Uni propose des formations. Les diplômés trouvent des débouchés dans divers milieux: hôpitaux, instituts de promotion de la santé, cabinets, entreprises…

