Bientôt à 500 en plein air pour des concerts ou l'Euro

Bien sûr, il faudra être assis, par bulles, masqué avec distanciation et avoir réservé. Mais d'ici une dizaine de jours, il sera possible d'assister à un concert en plein air, de voir un film ou de regarder un match de foot avec 500 personnes. En attendant aujourd'hui les annonces du gouvernement pour l'après-12 juin, la jauge en extérieur était de 150 personnes depuis fin mai. Sauf dérogation. La Direction de la santé a reçu 45 demandes d'autorisation pour des événements sportifs et culturels de plus de 150 personnes, dont 25 ont été autorisées. Avec des restrictions, mais sans test Covid imposé pour l'extérieur.

25 événements de plus de 150 personnes autorisés



La Direction de la Santé avait, selon les chiffres transmis à L'essentiel par le ministère mardi, déjà donné son aval à 25 événements sportifs et culturels de plus de 150 personnes, sur un total de 45 demandes. 24 concernaient des événements culturels (16 en extérieur, 8 en intérieur) et 21 des événements sportifs (16 en extérieur, 5 en intérieur).

Les restrictions à respecter varient selon le type de rendez-vous. Si la distanciation et le port du masque sont toujours de rigueur, les événements en extérieur n'exigent pas de test au contraire de ceux à l'intérieur (PCR de moins de trois jours ou autotest de moins de 24 h). Concernant le catering, il est interdit pour le sport et toléré en respectant les conditions imposées à l'Horesca pour la culture. L'alcool est interdit pour les rendez-vous sportifs en extérieur. De nouvelles mesures concernant notamment les événements doivent être annoncées ce mercredi par le gouvernement.





Dudelange a présenté mardi ses festivités d'été baptisées Ënnert dem Wassertuerm, (sous le château d'eau), qui pourront accueillir jusqu'à 500 personnes sur le parking du centre culturel Opder-schmelz, avec un protocole sanitaire strict (lire ci-contre). Les Francofolies d'Esch-sur-Alzette au Galgenberg (11-13 juin) travaillent, selon nos informations, aussi sur l'accueil de 500 spectateurs.

Et pour les public-viewings de l'Euro de foot (11 juin-11 juillet)? Dudelange en planifie les 6, 7 et 11 juillet à l'occasion des demi-finales et de la finale. Entre mesures Covid et travaux, la ville de Luxembourg a préféré renoncer, confirmait mardi l'échevine Simone Beissel. Differdange réfléchit à diffuser des matches à partir des quarts de finale, mais attend de connaître les nouvelles règles. Esch ne prévoit au mieux que la finale sur l'écran de cinéma en plein air au Clair-Chêne.

(Nicolas Martin et Cédric Botzung/L'essentiel)