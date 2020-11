Propagation du virus? «L'école n'y est pour rien»

Non, l’ouverture des écoles, mi-septembre au Grand-Duché, n’a pas contribué à une accélération du virus dans la population qui réside au Luxembourg! C’est la toute première conclusion du ministère de l’Éducation qui a présenté, ce jeudi, son rapport d’analyse sur la situation dans les établissements scolaires. Lieu structuré par plus de règles claires, l’école est même moins touchée que d’autres secteurs de la société.

Et lorsque la propagation du virus s’est accélérée dès la mi-octobre? L’ouverture des écoles n’y est pour rien, non plus, a encore martelé Claude Meisch, chiffres à l’appui, démontrant que le pourcentage de cas positifs parmi les 0-9 ans et 10-19 ans est toujours resté inférieur aux 20% de la population totale touchée par le Covid-19.

Les classes du général plus impactées

Est-il possible d’établir une distinction entre l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire? Les différences sont qualifiées de «considérables» par le ministère. Au premier novembre, 266 écoliers (0,53% de tous les écoliers du primaire) ont été testés positifs contre 368 élèves (0,88% de tous les élèves du secondaire). Au sein de l’enseignement secondaire, les classes les plus impactées sont celles du «général» et les classes supérieures sont plus touchées que les classes inférieures, car adolescents et jeunes adultes ont plus de contacts sociaux que les élèves des classes inférieures. Lorsque des cas de Covid-19 sont survenus au sein des écoles et des lycées, le ministère a rappelé que c’était, «dans la grande majorité des cas», «des cas isolés».

Lorsque des cas de Covid-19 sont survenus au sein des écoles et des lycées, le ministère a rappelé que c’était, «dans la grande majorité des cas», «des cas isolés». Mais de quelle manière seront désormais adaptées les mesures en place? Changement important: dès l’enseignement primaire, dès l’âge de six ans, le port du masque devient obligatoire à l’intérieur des bâtiments et dans les cours de récréation, à l’exception du moment où les enfants sont assis à leur place. Dans les restaurants scolaires, comme dans l’HORECA, quatre personnes peuvent s’asseoir à la même table. Ce nombre de quatre prévaut également pour le nombre de personnes présentes à une réunion professionnelle.

Concernant les classes supérieures, elles passeraient en apprentissage à distance, si et seulement si, le Luxembourg décrète un «confinement partiel». Ce qui n’est pas le cas pour le moment.

