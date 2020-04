Toujours là pour vous livrer «L'essentiel»

Vous ne les voyez jamais et pourtant, depuis le début du confinement, cette armée de l'ombre continue de se mobiliser toutes les nuits pour permettre au journal L'essentiel de se retrouver tous les jours dans nos habituelles boîtes bleues! À l'impression et à la diffusion, des dizaines de personnes travaillent d'arrache-pied pour vous permettre d'être informés gratuitement au Luxembourg et dans les régions limitrophes.

«L'essentiel »continue malgré la crise



Depuis le début de la crise du coronavirus et la mise à l'arrêt de l'économie, les recettes publicitaires sur lesquelles reposent exclusivement le modèle économique de «L'essentiel», ont fortement baissé, mais nous continuons à être présents, alors que d'autres journaux gratuits comme «Métro» en Belgique ou «20Minutes» en France ne sont actuellement plus diffusés.

«Depuis le début de la crise du coronavirus, on débute nos impressions beaucoup plus tôt et on fait le maximum pour que cela sorte du mieux possible», nous a indiqué, vers 1h du matin, aux pieds des rotatives, Wilson Mendes, chef-expédition au centre d'impression du groupe Editpress, à Esch-sur-Alzette, où ils sont toujours onze à aller «au charbon» toutes les nuits. «Une fois le journal L'essentiel imprimé, on va déposer tous les exemplaires dans des chariots qui seront ensuite chargés par des porteurs qui vont les diffuser à travers tout le pays».

«Des gens nous attendent à côté des boîtes bleues»

«On continue et on est là, heureux d'avoir notre boulot», nous a affirmé d'emblée, vers 2h30, Carlos Cardador, responsable des chauffeurs. «Tout se passe bien pour mes équipes, jusqu'à présent, et on arrive à tout faire comme il faut. À la réception, les gens sont toujours là pour lire L'essentiel et cela nous rassure. Sous nos boîtes bleues, même si des entreprises sont fermées, il y a toujours de la prise en main. À la livraison, notre service commence vers 2h et se termine vers 8h du matin, après avoir été aux quatre coins du Luxembourg».

En cette quatrième semaine de confinement, «on voit sur la route que c'est beaucoup plus calme», reconnaît Carlos Cardador. «Il y a moins de trafic et on ne tombe plus dans les bouchons à 6h du matin. Mais des gens veulent toujours L'essentiel tous les jours et certains nous attendent encore à côté des boîtes. On garde nos distances de sécurité et tout le monde est équipé de gants. Nous ne mettons pas de masque, car nous sommes seuls lors de nos tournées». Des mesures de distanciation identiques à l'imprimerie. «Tous les journaux sont touchés avec des gants», certifie Wilson Mendes, «et on est fiers de faire notre métier du mieux possible».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)