Soleil et séjours un peu plus sportifs pour Pâques

La vague de froid tardive à la fin de l'hiver et la pluie de ce début de printemps ont sans doute fini de convaincre les vacanciers de Pâques de partir vers des pays plus ensoleillés. La Grèce, l'Espagne et le Portugal restent des destinations incontournables et peu éloignées, à un peu plus de deux heures d'avion. Pas de surprise qu'elles aient été privilégiées pour ces congés de Pâques, selon Fernand Heinsich, de l'Union luxembourgeoise des agences de voyages du Grand-Duché de Luxembourg (ULAV).

En revanche, la Tunisie qui commençait à retrouver des touristes après la crise des printemps arabes, ne remonte toujours pas la pente, après une chute totale de sa fréquentation, à cause des attentats en 2015. «L'Égypte et la Turquie, deux autres pays délaissés eux aussi, connaissent un regain de fréquentation depuis l'année dernière», poursuit le président de l'ULAV et patron des Voyages Weber.

Les séjours «all inclusive» continuent d'attirer la majorité de clients. «Une tendance se dessine tout de même depuis quatre ans: une offre hôtelière segmentée, qui s'adapte à la volonté des couples sans enfant de résider dans des hôtels réservés aux adultes, et des clients de plus en plus demandeurs de séjours sportifs et d'hôtels équipés en nouvelles technologies», observe Fernand Heinisch.

(Émilie Étienne/L'essentiel)