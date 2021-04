Le printemps continue à se faire attendre

Le Luxembourg va continuer à greloter, dans les jours qui viennent. Si le ciel doit s'éclaircir par moment, les températures vont rester plutôt basses, malgré un léger mieux à l'approche du week-end. Ainsi, pour mardi, Meteolux prévoit une alternance entre nuages et soleil, sans précipitations. Le matin, il fera entre -3°C et -1°C. Attention, donc, aux routes glissantes si vous prenez le volant! L'après-midi, le mercure culminera entre 6 et 8°C.

Tableau similaire mercredi, avec quelques nuages le matin et de faibles averses de pluie l'après-midi et un thermomètre qui affichera entre -2 et 0°C le matin, et de 5 à 7°C l'après-midi. Jeudi, il fera à peine moins froid, avec toujours du gel attendu au lever du jour (de -1 à 1°C) et un temps frisquet l'après-midi (6 à 8°C). La matinée, pluie et bruine viendront doucher l'ambiance, et l'après-midi, le ciel sera nuageux.

Il faudra attendre vendredi pour retrouver une température à deux chiffres. Il fera en effet entre 8 et 10°C au plus «chaud» de la journée, et de 0 à 2°C le matin. Le tout sous un ciel «peu nuageux». Samedi, Meteolux nous annonce enfin une matinée «ensoleillée» et un après-midi «peu nuageux». Le mercure culminera alors entre 2 et 4°C le matin, et de 10 à 12°C l'après-midi. Le moment de ranger les vêtements d'hiver n'est pas encore arrivé...

