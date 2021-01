Pas d'entrée à la Rockhal sans un test rapide négatif

Pour les concerts «bain de foule, verre à la main à chanter à tue-tête, on attendra encore un peu. Mais la vente des billets (12 à 20 euros) pour la série de cinq concerts-tests «Because Music Matters» à la Rockhal, du mercredi 10 au dimanche 14 février, a démarré mercredi. Et la salle eschoise a précisé le dispositif sanitaire que l'on peut qualifier de… drastique. Au-delà même des exigences actuelles des autorités.

Horaires des concerts



•Pour les concerts de Mezerg (mercredi 10/02), Cleveland (jeudi 11/02) et Claire Parsons + Klein (vendredi 12/02): ouverture des portes à 19h15, concert à 20h



•Pour les concerts de Fusion Bomb (samedi 13/02) et Francis of Delirium + C’est Karma (dimanche 14/02): ouverture des portes à 15h45, concert à 16h30.

Comme prévu seules une centaine de places (assises) par concert sont disponibles au Rockhal Club autour d'une scène à 360 degrés. Pour acheter un billet (4 maximum par commande) il faudra accepter de se soumettre à plusieurs tests Covid gratuits. D'abord le jour du concert, avec un double test rapide et PCR, au drive-in installé pour l'occasion au P+R Belval. Ce dernier sera accessible en voiture ainsi que depuis la gare CFL Belval-Université.

Au moindre symptôme, pas question de venir

Le résultat du test rapide (antigénique) sera rendu avant l’entrée. Et l’accès à la salle ne sera permis que s’il est négatif. Une ordonnance pour réaliser un test sept jours après sera aussi remise aux spectateurs. Objectif: s’assurer que vous n’avez pas été contaminé durant cette période. Pour les mineurs, une autorisation de test écrite est nécessaire. Et la règle est claire: au moindre symptôme, pas question de venir. Tous les détails et horaires exacts du protocole seront communiqués la veille du concert dans un mail. Aucun billet ne sera vendu sur place.

Par ailleurs, un masque chirurgical sera fourni et devra être porté dès l’entrée et tout au long du concert. Les places seront attribuées et il faudra respecter deux mètres de distanciation, le sens de circulation et même éviter de se déplacer. L'espace fumeur, le bar comme les vestiaires seront fermés. Et aucun sac plus grand qu'une feuille A4 ne sera autorisé. Le concert sera loin d’une formule classique mais certains attendent depuis dix mois un concert en intérieur à la Rockhal. En tout cas le ministère de la Culture cautionne.

«Ces concerts sont organisés en étroite collaboration avec la division de l'Inspection sanitaire, rappelle-t-il. «Toutes les précautions préventives ont été prises et l’on ne peut que saluer de telles initiatives qui soulignent qu’avec les tests gratuits, la Rockhal va au-delà des exigences légales. «La culture est un besoin humain, d’autant plus en temps de crise. Le ministère de la Culture encourage toute initiative qui permet aux publics de revivre des instants culturels in situ, si les mesures sanitaires sont respectées». Sans oublier que «cette série de concerts permettra au ministère de la Santé de tirer des premières conclusions quant à l’organisation de concerts au Luxembourg à l’avenir».

(nm/L'essentiel)