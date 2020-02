Les mammifères sont d'une incroyable diversité

«Je pense que ce qui marque le plus, c'est l'incroyable diversité des mammifères au Luxembourg. Le public ne s'en rend peut-être pas compte», lance Laurent Schley, coauteur, avec Jan Herr, des «Mammifères du Luxembourg». Des chauves-souris aux cervidés en passant par une ribambelle de rongeurs, le livre, édité par natur&ëmwelt ASBL, le ministère de l'Environnement et l'Administration de la nature et des forêts, fait ainsi le point, en 224 pages, sur les 72 espèces de mammifères du Grand-Duché.

Mais ce n'est pas une simple encyclopédie, car les auteurs ont intégré un vaste chapitre sur la protection de ces animaux et les dangers auxquels ils sont exposés: destruction, appauvrissement et morcellement de l'habitat sont ainsi les grands problèmes. Bien que de nombreuses espèces soient en danger, le livre ne verse pas dans le défaitisme et détaille également les succès des dernières années.

Parmi eux, l'épanouissement du castor d'Eurasie. «Pour moi, explique Laurent Schley, c'est l'espèce la plus remarquable. Le castor est un créateur d'habitat et donc de biodiversité». Une espèce un peu particulière qui, elle, se porte très bien, a aussi eu droit à un chapitre à la fois drôle et sérieux: l'homme. «C'était un clin d'œil, et puis l'homme est un mammifère».

«Les mammifères du Luxembourg». De Laurent Schley et Jan Herr. Disponible en librairie. Prix: 25 euros.

(Maurice Magar/L'essentiel)