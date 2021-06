27 km/h à vélo pour contourner Luxembourg

Ils ne sont pas les premiers à avoir effectué tout le tour du Grand-Duché à vélo, mais la manière de venir à bout de ce périple mérite à coup sûr le détour. Souvenez-vous, au tout début de l'été dernier, 19 cyclistes très aguerris s'étaient lancés dans la même aventure... entre hommes, uniquement, et en peloton. L'exploit réalisé, samedi dernier, par Stéphanie, Florent et Olivier est d'un tout autre tonneau.

«J'ai eu cette idée, il y a deux ans», se remémore Florent, frontalier au Luxembourg, «lorsque je m'amusais à dessiner des parcours sur l'application Strava. «Le tour de la Suisse, (1 945 km de frontières avec cinq pays), cela me paraissait compliqué, alors que le tour du Grand-Duché de Luxembourg (359 km de frontières avec trois pays), me semblait plus faisable. Tous les trois, et sans l'assistance d'une voiture-balai, juste avec un sac sur notre dos, nous sommes donc partis à l'assaut du pays dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de Schengen».

La qualité des routes luxembourgeoises

Et leur manière «humaine» de se préparer risque de donner de belles et bonnes idées à celles et ceux qui apprécient particulièrement la pratique de la petite reine au Grand-Duché. «Mon épouse Stéphanie (34 ans) fait du vélo depuis moins de deux ans», rappelle Olivier, domicilié dans la région de Sierck-les-Bains, dans le département français de la Moselle. «Pour arriver à boucler un tour du Luxembourg, elle s'est préparée avec deux courtes sorties pendant la semaine et une plus longue de trois ou quatre heures le week-end. La régularité, la passion de s'entraîner, c'est la clef. Cela ne s'improvise pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment possible. On vient de le démontrer».

Les données publiées sur le compte Strava de Florent sont claires et précises. Distance parcourue 305,15 km, «avec à peine 500 m parcourus en Allemagne». Durée de déplacement: 11 heures, 11 minutes et 49 secondes. Soit une moyenne proche des 27 km/heure. Dénivelé 3 274 mètres. Le tout sous une météo relativement nuageuse, «avec un peu de pluie le matin», peu de vent, un thermomètre affichant 16 degrés et les derniers 100 km, «plus accessibles», le long de la Moselle et de la frontière allemande. Et Florent de souligner «la qualité des routes luxembourgeoises et le comportement sympathique des conducteurs croisés tout au long du parcours».

Tour du Luxembourg ???????? pour Steph Schmitt De Tomi & Florent Detomi & Olivier Hoyez (300 km 3200d+ 11h15) Avec le... Publiée par GreenTeam DistrOff BiKe Crew sur Dimanche 6 juin 2021

(Frédéric Lambert / L'essentiel )