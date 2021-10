Prison avec sursis et amende pour Daniel Frères

Daniel Frères a été condamné vendredi à deux ans de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende, relate RTL. Le conseiller communal Pirate de Remich était poursuivi pour des faits commis en tant que président de l'association de défense des animaux «Give us a voice». Il avait fait pression sur une femme afin qu'elle donne son animal à l'asbl. Il était aussi accusé d'outrage à agent de la force publique. Daniel Frères nie toujours les faits et a marqué son intention de faire appel.

Membre du comité exécutif et du comité national et président de la circonscription Est des Pirates, il a démissionné de ses fonctions au sein du parti, mais conserve son mandat local à Remich, pour le moment. La direction du parti s'est réunie samedi matin pour évoquer le sujet et décider des prochaines étapes.

L'association «Give us a voice» de Daniel Frères s'était déjà fait remarquer de façon négative il y a quelques semaines, en publiant sur Facebook une lettre anonyme menaçant l'échevine LSAP de Sanem Simone Asselborn-Binz. Elle y était accusée de cruauté envers les animaux pour avoir fait euthanasier son chien très malade. L'élue socialiste a porté plainte et le courrier a été supprimé.

(L'essentiel)