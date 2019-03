Une nouvelle date pour la cavalcade de Schifflange

Que les fêtards se rassurent, la cavalcade de Schifflange aura finalement bien lieu cette année. Annulé le dimanche 10 mars en raison des fortes rafales de vent, l'événement a été reprogrammé au dimanche 7 avril. La nouvelle date a été confirmée par l'ASBL «Folklorama Schifflange» ce vendredi.

Le défilé se déroulera comme prévu lors de la première programmation, avec 57 chars. Une tonne de confiseries et 30 000 paquets de popcorn seront notamment distribués. Le cortège démarrera à 15h de la rue Basse, et se terminera au croisement entre cette dernière et la rue du Canal vers 17h30. Le prix d'entrée est fixé à 5 euros en prévente et à 6 euros le jour même.

(th/L'essentiel)