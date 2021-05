La maîtrise du numérique devient indispensable

«Les compétences digitales sont de plus en plus demandées et dans tous les secteurs», constate l'Adem. Même dans des domaines comme l'horeca. «Si le critère principal reste les compétences sectorielles, l'utilisation de logiciels et les médias sociaux deviennent de plus en plus importants, l'un pour la gestion, l'autre pour la communication», confie François Koepp, secrétaire général de l'Horesca.

Dans le secteur du tourisme aussi, les compétences numériques deviennent incontournables. «Comme le travail au sein des offices régionaux du tourisme se compose principalement de tâches administratives, savoir se servir d'un ordinateur, d'Internet et des logiciels courants est indispensable», explique-t-on à l'ORT du Centre-Ouest.

Un programme mis en place par l'Adem

C'est pour cela que l'Adem a mis en place le programme Youth e-Academy à destination des demandeurs d'emploi de moins de 30 ans. En plus d'être au moins titulaires d'un bac, ils doivent être en mesure de suivre les formations de manière autonome, à distance via des vidéos explicatives, exercices interactifs.

Les jeunes pourront alors décider de suivre une formation aux logiciels comme Word ou Excel ou élargir leurs connaissances sur des thématiques comme le Cloud, l'analyse de données, la programmation ou encore la cybersécurité. Pour chaque cours complété, ils reçoivent un certificat officiel par e-mail.

(Marion Mellinger/L'essentiel)