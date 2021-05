Une étagère à tampons conçue à Walferdange

Ce vendredi 28 mai, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. «Cette journée n'a pas été choisie par hasard», nous explique Lola Artigao, chargée de direction au CIGL de Walferdange depuis 2013. «Le 28/5, car les règles se produisent en moyenne tous les 28 jours et cela dure en moyenne 5 jours, donc une grande partie du mois. C'est à cette occasion que nous voulions mettre en évidence notre projet d'étagère en bois grâce à laquelle nous allons distribuer gratuitement trois types de protections hygiéniques (serviettes, coupes menstruelles et tampons).

Des étagères de ce type orneront bientôt de nombreux endroits réservées aux dames à Walferdange. Des étagères de ce type orneront bientôt de nombreux endroits réservées aux dames à Walferdange.

Au cœur même de l'atelier de création, les équipes du CIGL Walferdange nous ont reçus pour évoquer ce projet innovant au Grand-Duché. «Ce sont des boîtes hygiéniques pour les articles qui concernent les périodes menstruelles», indique encore Lola Artigao. «Une bonne partie a déjà été installée et l'objectif est de couvrir toutes les toilettes réservées aux femmes dans la commune. Des lycées nous ont contactés, car ils ont trouvé l'idée très très chouette et on est aussi en contact avec d'autres communes du Grand-Duché».

«C'était un vrai défi et cela va tenir dans le temps»

Entreprise sociale conventionnée avec le ministère du Travail et l'administration communale de Walferdange, le CIGL Walferdange encadre une moyenne de 26 bénéficiaires. Pour la plupart, ces personnes n'ont pas de qualifications professionnelles et elles sont encadrées dans l'atelier pour apprendre de nouvelles compétences avec un objectif: réussir à s'insérer sur le marché du travail, après deux ans. «C'est formidable de pouvoir proposer des formations en menuiserie ou en jardinage», se félicite Michel Feidt, échevin de la commune de Walferdange, située au nord de Luxembourg-Ville avec 8 500 habitants, et président du CIGL. «Notre échevine Jessie Thill était derrière le projet d'étagères en bois. Nous avons tout mis en place et ça se passe vraiment bien. On a commencé dans les écoles et dans les toilettes publiques, et on va continuer dans les halls sportifs. Le retour est très positif et c'est important de faire ce genre de choses gratuitement pour les femmes. D'autres communes nous ont déjà contactés pour voir comment ça fonctionne».

«Pour construire l'étagère, on a réutilisé du bois de palette et pour un élément complet, il faut compter une journée de travail», nous a indiqué José Ferreira, coordinateur technique au CIGL de Walferdange, depuis 17 ans. «C'est une belle vitrine pour le travail accompli par nos bénéficiaires qui jusque-là, avaient peu d'expérience dans la menuiserie. Au niveau des tiroirs, on a construit quelque chose de facile à ouvrir. Il ne fallait pas de charnière, pas de vis, c'était un vrai défi et cela va tenir dans le temps. On pourra aussi les réutiliser pour faire autre chose après. Ici, on peut vraiment construire plein de mobiliers différents, comme des hôtels à insectes, des potagers,... Tout est possible chez nous. On est toujours là pour discuter avec les personnes qui ont des projets».

Als erste Gemeinde des Landes, hat Walferdingen, die Initiative ergriffen Hygieneartikel wie Tampons, Binden (aus 100%... Publiée par Administration Communale de Walferdange sur Lundi 10 mai 2021

(Frédéric Lambert/L'essentiel)