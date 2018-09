Les cas de rougeole proviennent de l'étranger

Au cours du premier semestre 2018, l'Europe a été touchée par une montée en flèche des cas de rougeole. Plus de 41 000 enfants et adultes ont contracté la maladie lors de ces six mois, alors qu'ils n'étaient «que» 24 000 sur toute l'année 2017 et même 5 270 en 2015, selon les chiffres de l'OMS. Si des pays comme la France, l'Italie ou encore la Grèce ont été largement concernés, le Luxembourg reste épargné, indique la ministre de la Santé dans une réponse parlementaire publiée ce mardi.

La rougeole, c'est quoi au fait?



Selon la définition de l'OMS, la rougeole est «une maladie virale extrêmement contagieuse qui touche surtout les enfants. Le virus se propage lorsque les malades toussent ou éternuent, ou par le contact direct avec des sécrétions nasales ou laryngées.



Les premiers symptômes sont une forte fièvre, le nez qui coule, des yeux rouges et de petits points blanchâtres à l’intérieur de la bouche. Une éruption cutanée apparaît plusieurs jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou et s’étend progressivement vers le bas du corps».



Il n’existe pas de traitement spécifique et la plupart des gens guérissent en deux à trois semaines. Toutefois, la rougeole peut entraîner de graves complications.

En 2017 et 2018, sept cas de rougeole ont été déclarés au Luxembourg. Pour chacun de ces patients, la maladie provenait de l'étranger (Australie, Grèce, Thaïlande et Italie) ou avait été transmise à un proche par un de ces malades. «Ces cas sont tous considérés comme des cas importés», précise Lydia Mutsch. «Le Luxembourg reste donc, selon les critères de l'OMS, un pays dans lequel la rougeole est éradiquée», ajoute-t-elle.

La vaccination ne sera pas obligatoire

Pour chacun de ces sept malades, âgés de 11 mois à 48 ans, la vaccination faisait défaut. Pourtant, selon la dernière étude, qui date de 2012, 99% des enfants résidant au Luxembourg et âgés de 25 à 30 mois ont reçu au moins la première dose du vaccin contre la rougeole, tandis que 83% ont été totalement vaccinés. Si cette proportion reste «en dessous d'un taux optimal», il est toutefois supérieur à d'autres pays voisins, comme la France, où seulement 60% des enfants étaient vaccinés à 100% contre la rougeole à cette même période.

D'un point de vue global, le ministère de la Santé estime que «le taux de vaccination reste pour le moment satisfaisant au Luxembourg». Contrairement à d'autres pays (notamment la France et la Belgique), il n'est donc pas prévu, actuellement, de rendre obligatoire la vaccination chez les enfants. Le Luxembourg mise par contre sur les campagnes d'information, qui seront renforcées «dans les mois à venir».

(jd/L'essentiel)