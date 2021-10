L'A1 bloquée après un accident de poids lourds

Les automobilistes circulant sur l'A1 en direction de la capitale devront faire preuve de beaucoup de patience ce lundi soir. Après un accident entre deux camions près de Mertert, l'important axe de circulation entre Trèves et la ville de Luxembourg est fermé, selon l'ACL. Les travaux de remise en état sont en cours, et les automobilistes sont invités à l'éviter autant que possible.

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne direction Croix de Gasperich à hauteur Mertert

accident avec 2 poids-lourds, barré, opération de sauvetage, automobilistes avec des connaissances locales sont priés d'éviter le secteur #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) October 4, 2021

(L'essentiel)