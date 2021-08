La nouvelle passerelle de la gare prend forme

Elle ne sera officiellement accessible qu'en décembre 2021 mais les usagers peuvent d'ores et déjà voir à quoi ressemblera la passerelle CFL située au sud de la gare de Bettembourg. La construction métallique de 110 tonnes - acheminée par bateau et préassemblée dans l'atelier CFL et sur un parking à proximité - a fini d'être installée dimanche dernier.

(CFL)

La structure (56 m de long, 5,70 m de large et 4 m de haut), équipée de quatre escaliers, permettra un accès aux quais pour tous les usagers y compris ceux à mobilité réduite. Elle sera ensuite complétée par des ascenseurs, des caméras de surveillance et des luminaires pour un espace «contribuant au sentiment de sûreté de nos clients», indiquent les CFL qui précisent que certains quais seront également élargis et/ou prolongés pour accueillir des trains plus longs et donc offrir plus de places assises.

(mc/L'essentiel)