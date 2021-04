«Conscient des risques, mais il y a des progrès»

Le Premier ministre DP Xavier Bettel, qui est aussi ministre de la Communication et des Médias et ministre de la Numérisation, a fait part, avec la directrice générale du Liser, Aline Muller, des projets du gouvernement dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Lors d'une conférence de presse ce mercredi matin, Xavier Bettel a notamment expliqué souhaiter avant tout sensibiliser la population sur ce sujet.

C'est quoi, l'intelligence artificielle?



L'IA est un sous-domaine de l'informatique, qui couvre l'automatisation, le comportement intelligent et l'apprentissage automatique. Avec l'IA, les ordinateurs peuvent apprendre les mécanismes de prise de décision de leurs utilisateurs et travailler en conséquence sur les problèmes, de manière indépendante.



Mais le domaine recèle aussi des dangers. Les experts craignent que les systèmes deviennent plus intelligents que les humains et soient ensuite incontrôlables.

Le Luxembourg ne peut réussir dans le domaine de l'IA qu'avec ses citoyens, pour le chef du gouvernement. «Que cela vous plaise ou non, presque tout le monde est déjà confronté à l'IA», a lancé le Premier ministre, en pointant du doigt son smartphone. Une enquête réalisée et évaluée par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) visait à découvrir ce que les résidents du Grand-Duché ressentent à propos de l'IA.

«Pour que ma mère comprenne aussi»

La directrice Aline Muller a présenté les résultats de cette étude, pour laquelle 2 383 personnes ont été interrogées. Selon elle, la population est plutôt ouverte, au sujet de l'IA. «On est conscient des risques, mais aussi des progrès», analyse Aline Muller. Cependant, 80% des répondants veulent plus d'informations sur le sujet.

Xavier Bettel a repris la parole pour assurer qu'il ne prononçait pas une phrase creuse, en disant que les citoyens devaient être au cœur du sujet. Selon lui, il faut répondre au souhait de la population avec une campagne d'information complète, rendant le thème aussi simple que possible. «Pour que ma mère comprenne aussi», plaisante le chef du gouvernement, qui veut s'assurer que les citoyens soutiennent les décisions du gouvernement. Des informations plus détaillées sur les projets spécifiques au Grand-Duché doivent être fournies dans le courant de l'année.

(dm/L'essentiel)