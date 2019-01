Un des enfants fauchés à Wiltz est mort

L'agression de Wiltz a finalement fait un mort. Un enfant de 2 ans est mort des suites de ses blessures, a indiqué mercredi soir le parquet de Luxembourg.

Les faits se sont déroulés vers 15h, près de l'hôpital de Wiltz. Selon les premiers éléments de l'enquête divulgués par le parquet, «un homme de nationalité luxembourgeoise âgé de 47 ans a heurté délibérément» un groupe de piétons, rue Grande-Duchesse Charlotte, faisant cinq blessés, dont l'enfant qui a succombé à ses blessures.

Un deuxième enfant blessé

Celui-ci était le fils du conducteur de la voiture. La mère fait partie des blessés. Le parquet évoque «le contexte d'un drame familial», écartant catégoriquement la thèse terroriste. Les autres blessés, dont un autre enfant en bas âge, sont actuellement hospitalisés. La police avait indiqué plus tôt que le groupe de piétons fauchés comprenait deux mères avec leurs enfants en poussette et un homme.

«L'auteur des faits a été arrêté et sera déféré» jeudi après-midi «devant le juge d'instruction de Diekirch» précise le parquet. Le magistrat devrait ouvrir une information judiciaire pour «assassinat et meurtre» et «tentatives d'assassinats et meurtres».

