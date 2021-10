«Tout peut arriver avec l’énergie du public»

«L’essentiel»: Qu’est-ce qui vous a inspiré pour votre dernier album, sorti en mai?



Salvador Sobral: C’était la première fois que je composais tout un album de chansons originales, et je l’ai fait pour deux raisons. En janvier 2020, j’ai fait un hommage à Jacques Brel au Portugal. Il écrit sur sa vie, ses amours, ses chagrins, son pays et je me suis dit que je devais m’en inspirer, donc j’ai écrit mes chansons. Puis le Covid est arrivé, et j’avais du temps chez moi. D’ailleurs je l’ai contracté et j’ai passé trois semaines seul à la maison.

Mercredi, 19 h 30, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 34 euros.

Avez-vous travaillé avec les mêmes musiciens?



J’ai composé tout le disque avec mon grand ami Leo Aldrey, que je connais depuis l’école de jazz à Barcelone. Nous voulions faire un album différent, pas pensé comme une réplique de live. Nous souhaitions quelque chose de plus produit et réfléchi, tout en gardant l’improvisation et la liberté du jazz. Il y a eu davantage de post-production, ce que je n’avais encore jamais fait.

Sortir un disque dans ce contexte change la donne, vous n’avez pas pu le présenter tout de suite sur scène.



J’ai eu beaucoup de chance, j’ai toujours pu jouer, en Italie et en Lituanie et aussi depuis fin mai, à la réouverture. Sur cette tournée, on danse beaucoup, c’est très vivant.

Quel sentiment cela vous a-t-il procuré?



C’était super car chanter, c’est ce que je sais faire. Ne pas chanter était très bizarre pour moi, je me sentais sans voix. J’étais heureux de retrouver la scène, c’est mon but dans la vie.

Vous jouez à la Rockhal, au Luxembourg, le 27 octobre prochain. Une première?



Oui, ce sera une première. Je sais qu’il y a beaucoup de Portugais là-bas et je suis très curieux de jouer là-bas.

Comment avez-vous préparé la tournée?



L’album est plus travaillé et l’idée du concert est justement de détruire tout ça et refaire l’album autrement, d’avoir d’autres rythmes dans les chansons. Tout peut arriver en fonction de l’énergie du public.

