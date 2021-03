Tabassé et détroussé en plein jour dans le Grund

Il était aux alentours de 18h lundi quand un jeune homme a été agressé par deux individus au Bisserweg. Ils l'ont violemment battu avant de lui fouiller les poches et de s'enfuir avec son portefeuille vers le centre du Grund. Les policiers ont lancé un avis de recherche afin de retrouver les agresseurs.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, avenue de la Liberté à Differdange, ce sont les fonctionnaires de police qui ont été malmenés. Quand ils se sont approchés d'un petit groupe d'individus qui consommaient de l'alcool sur la voie publique, un homme dont ils venaient de contrôler l'identité, leur a foncé dessus avec une trottinette électrique et les a fait tomber. Il s'est ensuite enfui à pied vers le centre-ville en jetant quelques sachets de marijuana sur le trottoir. L'homme a été interpellé et la drogue confisquée.

(L'essentiel)